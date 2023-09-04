Психолог Анна Погребняк Следующее признание мужчины, можно назвать настоящим шедевром.
«Зашел в квартиру, и понял – эта женщина не пригодна для брака» Мужчина рассказал, по каким признакам понимает, сложится ли семья с девушкой
Комментарии
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Элина Морозова
Как все оказывается просто. "Пригодные " женщины ведут аскетичный образ жизни, не имеют ничего лишнего в квартире, спят на жестком топчане, оклеивают стены серыми и блеклыми обоями, из посуды имеют по две-три эмалированные миски и алюминиевые ложки-вилки( так практично и экономично), не пользуются зеркалами. Это идеальный портрет избранницы. Она неразборчива, неприхотлива, зимой и летом одним цветом(серая мышь), не красится, ей все равно во что одеваться, из чего и что есть, на чем спать. Не любит ничего яркого, пушистого и красивого и главное совершенно не затратный ,экономный вариант. Мужчины! Вам правда такие нравятся?
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6 час.
VO
Vladimir Orekhov
В совокупности все эти "признаки "однозначно говорят лишь об одном - это не муж, это "г-но", которому не нужна ни семья, ни дети, ни жена... Вообще не нужно ничего кроме его сладостного благополучия. Бабы - бегите от такого "философа".
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6 час.
ONIX
А ты не усердствуй в передергивании примеров. Они все жизненные и имеют место. Если курица оценивает своего будущего мужа на щедрость,то мужчина оценивает избранницу по ее дому. И совершенно не важно где мужчина собирается жить,потому как прийдя в новое жилье, женщина перенесёт весь свой скарб на новое место или заполнит новым.Касаемо плюшевых мишек,точное наблюдение: за каждым плюшевым мишкой,стоит другой,реальный Мишка.Помпезная мебель и обстановка, говорят о мещанском подходе к данному вопросу. Не обязательно бежать от такой женщины,если ты сам воспринимаешь это стиль спокойно,но если тебе ближе хай- тек,то конфликты будут однозначно или мужчине придётся уступить,о чем собственно и пишет автор: а оно ему надо? Одним словом,жилье должно располагать уютом,а не музеем или складом ненужных вещей Вот у таких потом и появляются куча кошек
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3 час.
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