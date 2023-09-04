«Зашел в квартиру, и понял – эта женщина не пригодна для брака» Мужчина рассказал, по каким признакам понимает, сложится ли семья с девушкой

Элина Морозова Как все оказывается просто. "Пригодные " женщины ведут аскетичный образ жизни, не имеют ничего лишнего в квартире, спят на жестком топчане, оклеивают стены серыми и блеклыми обоями, из посуды имеют по две-три эмалированные миски и алюминиевые ложки-вилки( так практично и экономично), не пользуются зеркалами. Это идеальный портрет избранницы. Она неразборчива, неприхотлива, зимой и летом одним цветом(серая мышь), не красится, ей все равно во что одеваться, из чего и что есть, на чем спать. Не любит ничего яркого, пушистого и красивого и главное совершенно не затратный ,экономный вариант. Мужчины! Вам правда такие нравятся?

VO Vladimir Orekhov В совокупности все эти "признаки "однозначно говорят лишь об одном - это не муж, это "г-но", которому не нужна ни семья, ни дети, ни жена... Вообще не нужно ничего кроме его сладостного благополучия. Бабы - бегите от такого "философа".