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Царьград

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Собака Цунами в Венесуэле спасла 26 человек после землетрясения

Собака Цунами в Венесуэле спасла 26 человек после землетрясения

В Венесуэле в парке Вереда-дель-Лаго открыли статую собаке Цунами, которая помогла спасти 26 человек при землетрясении 24 июня.

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