Собака Цунами в Венесуэле спасла 26 человек после землетрясения

В Венесуэле в парке Вереда-дель-Лаго открыли статую собаке Цунами, которая помогла спасти 26 человек при землетрясении 24 июня.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Дипломатия терпен...
- БЕЛТА сообщило: а...
- Sportsnet: Канада...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым