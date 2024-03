Авторы How to Survive и Warhammer: Chaosbane анонсировали кооперативный «дьяблоид» о борьбе с драконами Dragonkin: The BanishedВ рамках презентации Nacon Connect 2024 студия Eko Software (How to Survive, Warhammer: Chaosbane, Welcome to ParadiZe) анонсировала изометрический ролевой экшен Dragonkin: The Banished.