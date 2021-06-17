Воинственные знаки зодиака. Раздражительность, нетерпимость, агрессия – что это? Способ отстоять свои интересы, защитить свою свободу или это попытка нападения, способ управления и убеждение силой? Вероятно, в каждом конкретном случае – разное.
Воинственные знаки зодиака. Раздражительность, нетерпимость, агрессия – что это? Способ отстоять свои интересы, защитить свою свободу или это попытка нападения, способ управления и убеждение силой? Вероятно, в каждом конкретном случае – разное.
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