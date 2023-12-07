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Девушка умерла после удаления зуба в частной клинике в Новосибирске

27-летняя девушка скончалась после удаления зуба в частной клинике в Новосибирске. По данному факту Следственный комитет РФ организовал проверку, заявили в пресс-службе регионального управления ведомства.

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