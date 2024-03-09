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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Маккиннон – 3-й игрок в истории «Колорадо» и «Квебека» с 70+ передачами за сезон. Первые двое – Петер Штястны и Форсберг

Форвард «Колорадо» дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (2:1 ОТ).

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