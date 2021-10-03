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Ксения Собчак поиронизировала над «чипированной» Викторией Боней

Ксения Собчак поиронизировала над «чипированной» Викторией Боней

Ксения Собчак не упустила случай обратить внимание на расхождения в словах и действиях коллеги. Телеведущая и журналистка Ксения Собчак прокомментировала информацию о том, что ее коллега и модель Виктория Боня  сделала прививку от коронавируса.

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