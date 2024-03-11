Перевозчики ждут конструктивного диалога с властями

Ассоциация работодателей автотранспортных операторов сообщает, что сегодня представила на имя председателя парламента Игоря Гросу и председателя Комиссии по экономике, бюджету и финансам Раду Мариана обращение с просьбой инициировать изменения в законодательстве в сфере автомобильного транспорта, аргументируя это необходимостью привести национальное законодательство в соответствие с европейским, о .
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