Глава СПЧ призвал к скромности при праздновании Нового года

МОСКВА, 10 декабря, ФедералПресс. При украшении городов к Новому году нужно быть сдержаннее, но полностью отказываться от праздника не стоит, считает глава совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев.
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