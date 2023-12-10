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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Глава СПЧ призвал к скромности при праздновании Нового года

Глава СПЧ призвал к скромности при праздновании Нового года

МОСКВА, 10 декабря, ФедералПресс. При украшении городов к Новому году нужно быть сдержаннее, но полностью отказываться от праздника не стоит, считает глава совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев.

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