Репутация в опасности: как западные чат-боты с ИИ могут навредить россиянам

Чат-боты с искусственным интеллектом (ИИ) умеют создавать убедительные тексты, которые при грамотном составлении запроса внешне сложно отличить от написанного человеком, рассказал эксперт РОЦИТ Алексей Парфун.
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