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Матвиенко: Единая идеология не нужна в Конституции

Матвиенко: Единая идеология не нужна в Конституции

В наличии пункта о единой идеология в Конституции нет необходимости. Соответствующим мнением поделилась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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Комментарии
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ИР
Игорь Романов
Видимо бывший комсомольский вожак так и не поняла, что есть идеология и что любая живая система не может существовать без цели и принципов взаимодействия. Но думаю, что все она понимает, однако, истинные цели они все не смеют обозначать.
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14 час.
Владимир Курбатов
Что-то мне это напоминает... А, известную басню крыловскую.
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12 час.

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