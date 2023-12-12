В наличии пункта о единой идеология в Конституции нет необходимости. Соответствующим мнением поделилась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Матвиенко: Единая идеология не нужна в Конституции
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИР
Игорь Романов
Видимо бывший комсомольский вожак так и не поняла, что есть идеология и что любая живая система не может существовать без цели и принципов взаимодействия. Но думаю, что все она понимает, однако, истинные цели они все не смеют обозначать.
Ответить
14 час.
Владимир Курбатов
Что-то мне это напоминает... А, известную басню крыловскую.
Ответить
12 час.
Свежие комментарии