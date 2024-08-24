Больше 21 тысячи жителей Кузбасса пострадали от укуса клещей в этом году

Число пострадавших от клещей кузбассовцев превысило 21 тысячу человек.Клещи продолжают активно нападать на жителей Кузбасса, и на сегодняшний день пострадавших от укусов этих членистоногих превысило 21 тысячу человек.
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