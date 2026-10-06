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Игорь Шалимов: «Не рассматривал бы Головина в «Спартак» при такой манере игры – ему там нечего делать, на позиции есть Барко. Но Александр обязательно вернется в Россию»

Бывший главный тренер клубов РПЛ Игорь Шалимов дал комментарий относительно продления контракта между « Спартаком » и Эсекиэлем Барко .

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