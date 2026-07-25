Сегодня, 25 июля, в Кронштадте на Тулонской аллее торжественно открыли памятник "Ангелы Мессины". Монумент посвящён подвигу моряков Балтийского флота, которые в 1908 году пришли на помощь жителям итальянского города Мессина после разрушительного землетрясения.
В Кронштадте открыли памятник "Ангелы Мессины"
Комментарии
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ИР
Игорь Романов
Больше деньги не на что потратить во время войны с францией (в том числе). Это показатель чего? Тупости чиновников или средство защиты своих капиталлов и детей в странах нато? Мозги у вас через какой орган выссосали
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