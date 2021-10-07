Первый глава Литвы Ландсбергис: Украина получит Крым только после развала России

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Экс-председатель Верховного совета Литвы Витаутас Ландсбергис в беседе с изданием "День" высказался об условии для "возвращения" Крыма в состав Украины.
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