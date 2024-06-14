Свадьба со стрельбой у Кремля, пуля для подростка, избиение 12-летней девочки, врачи-убийцы. Чем бородачи отметились на этой неделе

Интересная жизнь с Vera Star Фото: az.sputniknews.ru За последнюю неделю участились случаи правонарушений и преступлений с участием выходцев из бывших советских республик, которых некоторые представители власти с завидным упорством продолжают завозить в Россию целыми эшелонами.