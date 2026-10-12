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Сбой парализовал сервисы «Яндекса», ЕС готовит визовые ограничения для россиян: главное за сутки

Сбой парализовал сервисы «Яндекса», ЕС готовит визовые ограничения для россиян: главное за сутки

Пользователи по всей России столкнулись с перебоями в работе сервисов «Яндекса», в Евросоюзе рассматривают новые ограничения на въезд граждан РФ, а СК начал расследование после удара по территории ЛНР.

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