В Москве подведут итоги большой интерактивной выставки «Инженеры победы»

В Москве 31 августа в 12:00 по местному времени в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, на которой будут подведены итоги большой интерактивной выставки «Инженеры победы» в Историческом парке «Россия – моя история», прошедшей в Краснодаре.