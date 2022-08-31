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В Москве подведут итоги большой интерактивной выставки «Инженеры победы»

В Москве подведут итоги большой интерактивной выставки «Инженеры победы»

В Москве 31 августа в 12:00 по местному времени в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, на которой будут подведены итоги большой интерактивной выставки «Инженеры победы» в Историческом парке «Россия – моя история», прошедшей в Краснодаре.

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