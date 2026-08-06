В Свердловской области сотрудники полиции спасли молодого ястреба

«Сотрудники Центра кинологической службы Межмуниципального отдела МВД России «Каменск-Уральский» прибыли в один из детских садов города для проведения занятий с воспитанниками в рамках Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка».
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