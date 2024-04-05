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Шат-аут Бобровского, гол Куликова и передача Тарасенко помогли «Флориде» разгромить «Оттаву»

Шат-аут Бобровского, гол Куликова и передача Тарасенко помогли «Флориде» разгромить «Оттаву»

«Флорида» на выезде забросила шесть шайб в ворота «Оттавы». В ночь на 5 апреля в Канаде прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Флориду Пантерз».

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