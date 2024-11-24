Песков заявил, что не знал о предстоящем применении ракеты «Орешник»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что о предстоящем применении на Украине новейшей российской гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности «Орешник» знал лишь очень узкий круг лиц.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии