США откажутся от разблокировать $6 млрд доходов от иранской нефти

Соединенные Штаты заявили в четверг, что Иран не получит в ближайшее время доступ к $6 млрд из заблокированных в катарском банке средств иранских фондов в рамках обмена пленными, и что Вашингтон сохранил за собой право полностью заморозить счет.
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