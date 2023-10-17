Не пирожки, а пух! Нереально воздушное тесто и вкусная начинка

Побалуйте домочадцев невероятно пушистыми, воздушными, мягкими пирожками с сочной начинкой! Они запекаются в духовке, а не жарятся в масле, благодаря чему получаются особенно лёгкими, не жирными и такими пышными.
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