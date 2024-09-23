В Перми у сервисов кикшеринга не получилось оспорить в суде запрет на парковку электросамокатов

ПЕРМЬ, 23 сентября, ФедералПресс. Пермский краевой суд 23 сентября отказался удовлетворить иск сервисов кикшеринга Whoosh и Urent по поводу запрета на парковку в центре Перми средств индивидуальной мобильности (СИМ), к которым относятся электросамокаты.
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