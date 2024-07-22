Депутат Государственной Думы Леонид Слуцкий призвал депортировать с территории РФ мигрантов, не знающих русского языка.
Слуцкий призвал депортировать из РФ мигрантов, не знающих русского языка
Комментарии
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АндрейБорков
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17 час.
M
Malina
Поддерживаю!!! И депортировать даже "новых граждан" - не знаешь языка - чемодан, ( а можно и без - неизвестно КАК это чемодан "упаковывали"...)- вокзал - кишлак!!!
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17 час.
тн
татьяна неструева
зачем им знать язык ? мигранты приехали работать .им язык не нужен .приехали отработали и уехали . не надо просто давать гражданство и принимать их семьи а они языком отвлекают внимание .
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17 час.
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