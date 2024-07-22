Слуцкий призвал депортировать из РФ мигрантов, не знающих русского языка

Поддерживаю!!! И депортировать даже "новых граждан" - не знаешь языка - чемодан, ( а можно и без - неизвестно КАК это чемодан "упаковывали"...)- вокзал - кишлак!!!

тн

татьяна неструева

зачем им знать язык ? мигранты приехали работать .им язык не нужен .приехали отработали и уехали . не надо просто давать гражданство и принимать их семьи а они языком отвлекают внимание .