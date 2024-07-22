Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 899 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Слуцкий призвал депортировать из РФ мигрантов, не знающих русского языка

Слуцкий призвал депортировать из РФ мигрантов, не знающих русского языка

Депутат Государственной Думы Леонид Слуцкий призвал депортировать с территории РФ мигрантов, не знающих русского языка.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АндрейБорков
Ответить
17 час.
M
Malina
Поддерживаю!!! И депортировать даже &quot;новых граждан&quot; - не знаешь языка - чемодан, ( а можно и без - неизвестно КАК это чемодан &quot;упаковывали&quot;...)- вокзал - кишлак!!!
Ответить
17 час.
тн
татьяна неструева
зачем им знать язык  ?  мигранты приехали работать .им язык  не нужен .приехали  отработали и уехали . не надо  просто  давать  гражданство  и принимать их  семьи   а они языком  отвлекают внимание  .
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх