«Уйлыйсың микән?» – Азат Фазлыевтан яңа җыр

Азат Фазлыев социаль челтәрдәге сәхифәсендә «Уйлыйсың микән?» дигән яңа җырын тәкъдим итте. Җыр Рамил Әсхәдуллин көенә, Айгөл Вәлиуллина сүзләренә иҗат ителгән.
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