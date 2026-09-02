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«Уйлыйсың микән?» – Азат Фазлыевтан яңа җыр

Азат Фазлыев социаль челтәрдәге сәхифәсендә «Уйлыйсың микән?» дигән яңа җырын тәкъдим итте. Җыр Рамил Әсхәдуллин көенә, Айгөл Вәлиуллина сүзләренә иҗат ителгән.

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