Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

902 подписчика

Расчёт самоходной пушки 2С7М «Малка» группировки войск «Центр» сорвал ротацию подразделений ВСУ на Красноармейском направлении СВО

Расчёт самоходной пушки 2С7М «Малка» группировки войск «Центр» сорвал ротацию подразделений ВСУ на Красноармейском направлении СВО

Переведя машину из походного положения в боевое, военнослужащие выполнили серию залпов, уничтожив бронетехнику противника и разрушив его опорный пункт на расстоянии более 20 километров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх