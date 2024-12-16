Расчёт самоходной пушки 2С7М «Малка» группировки войск «Центр» сорвал ротацию подразделений ВСУ на Красноармейском направлении СВО

Переведя машину из походного положения в боевое, военнослужащие выполнили серию залпов, уничтожив бронетехнику противника и разрушив его опорный пункт на расстоянии более 20 километров.
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