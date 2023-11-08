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Газета.ру

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Песков: мнение Патрушева о ядерном оружии совпадает с Кремлем

Песков: мнение Патрушева о ядерном оружии совпадает с Кремлем

Пресс-секретар президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова секретара Совета безопасности Николая Патрушева, что деструктивная политика Запада повышает риск применения ядерного, химического и биологического оружия.

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