Песков: мнение Патрушева о ядерном оружии совпадает с Кремлем

Пресс-секретар президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова секретара Совета безопасности Николая Патрушева, что деструктивная политика Запада повышает риск применения ядерного, химического и биологического оружия.
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