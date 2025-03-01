EA публикует исходный код четырех игр Command & Conquer

Сегодня компания EA решила сделать четыре игры серии Command & Conquer открытыми. Компания выпустила исходный код Command & Conquer, Command & Conquer: Red Alert, Command & Conquer: Renegade и Command & Conquer: Generals по лицензии GPL.
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