Вздутие — это плохо, и не только из-за возможного конфуза и постоянного дискомфорта. Такая проблема — причина и других сбоев со здоровьем, от головной боли и повышенного давления до остеохондроза и проблем с сердцем, уверен врач.
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