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Глава МИД Украины намерен и дальше продлевать санкции против России

Глава МИД Украины намерен и дальше продлевать санкции против России

Япония собирается и дальше поддерживать санкции против России.Глава МИД Японии Такэси Ивая во время заседания бюджетного комитета верхней палаты парламента заявил о намерении и дальше продолжать оказывать поддержку Украине и сохранять санкции против России.

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