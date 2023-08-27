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Доминик Уилкинс: «В Балтиморе был самый высокий уровень преступности в Америке, когда я там жил. Вам не стоит даже знать всю правду»

Член Зала славы Доминик Уилкинс дал интервью популярному ютуб-каналу VladTV. Они углубились в историю его жизни, проследив путь Уилкинса от сложного воспитания до достижения статуса суперзвезды в мире баскетбола.

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