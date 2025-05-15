В России растёт популярность нацеленных на знаменитостей мошеннических схем

В последнее время мошенники активно пытаются реализовать свои схемы на известных людях, рассказал в беседе с RT IT-эксперт, директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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