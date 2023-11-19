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Эксперт рассказала о самых популярных увлечениях среди россиян

Эксперт рассказала о самых популярных увлечениях среди россиян

Путешествия, просмотр сериалов и онлайн-игры стали самыми популярными формами досуга у россиян. Согласно опросу, 30% россиян любят путешествовать, 28% — смотреть сериалы, остальные предпочитают онлайн-игры.

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