Эксперт рассказала о самых популярных увлечениях среди россиян

Путешествия, просмотр сериалов и онлайн-игры стали самыми популярными формами досуга у россиян. Согласно опросу, 30% россиян любят путешествовать, 28% — смотреть сериалы, остальные предпочитают онлайн-игры.
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