Чистка сосудов дома: от атеросклероза, головных болей и других заболеваний

Состояние сосудистой системы оказывает прямое влияние на здоровье всего организма. Поэтому, очищение сосудов необходимо для профилактики атеросклероза, когда просветы каналов уменьшаются, закупориваясь холестериновыми отложениями.
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