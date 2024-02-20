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Чистка сосудов дома: от атеросклероза, головных болей и других заболеваний

Чистка сосудов дома: от атеросклероза, головных болей и других заболеваний

Состояние сосудистой системы оказывает прямое влияние на здоровье всего организма. Поэтому, очищение сосудов необходимо для профилактики атеросклероза, когда просветы каналов уменьшаются, закупориваясь холестериновыми отложениями.

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