Какие перемены ждут знаки зодиака в декабре 2024 года согласно гороскопу Таро Алёна ЮрьеваДекабрь 2024 обещает быть насыщенным месяцем, наполненным неожиданными поворотами судьбы и новыми возможностями для каждого знака зодиака.
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