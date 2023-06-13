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РИАН: Выпущенные ВСУ по лагерю беженцев ракеты Storm Shadow произведены во Франции

РИАН: Выпущенные ВСУ по лагерю беженцев ракеты Storm Shadow произведены во Франции

Ракетный удар со стороны ВСУ по ПВР на Арабатской стрелке в Геническом районе Херсонской области был выполнен ракетами SCALP французского производства.

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