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«Мы против русского языка». Россиянку прогнали от стенда Грузии на туристической выставке в Дубае

«Мы против русского языка». Россиянку прогнали от стенда Грузии на туристической выставке в Дубае

Россиянку прогнали от стенда Грузии на международной выставке Arabian Travel Market (ATM) в Дубае за русскую речь.

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