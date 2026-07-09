Эксперт по кибербезопасности предупредил о новой угрозе для смартфонов

Россиян предупреждают о новой схеме атак на Android-смартфоны. Речь идёт о вирусе-вымогателе, который может добраться до файлов через браузер Chrome - причём без установки отдельного приложения и без получения расширенных прав на устройстве.
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