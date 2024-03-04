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Катерина Мурашова: как родители могут помочь детям на пути взросления

Катерина Мурашова: как родители могут помочь детям на пути взросления

Продолжение разговора о детской мотивации. Психолог Катерина Мурашова рассказывает о том, с какими трудностями сталкивается современный подросток, как вести себя родителям и какой он — нормальный человек по Зигмунду Фрейду.

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