Катерина Мурашова: как родители могут помочь детям на пути взросления

Продолжение разговора о детской мотивации. Психолог Катерина Мурашова рассказывает о том, с какими трудностями сталкивается современный подросток, как вести себя родителям и какой он — нормальный человек по Зигмунду Фрейду.
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