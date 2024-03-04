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Нормальный по Фрейду. Как родители могут помочь детям на пути взросления

Нормальный по Фрейду. Как родители могут помочь детям на пути взросления

Сегодня у нас продолжение предыдущего материала, про детей и подростков, которые  к некоторому достаточно значимому возрасту понимают, что они по-настоящему ничего не хотят, кроме того, чтобы лежать на диване с телефоном в руках, и пусть весь мир их обслуживает.

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