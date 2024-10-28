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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Колосов из «Филадельфии» стал 1-м белорусским вратарем в истории НХЛ. Он пропустил 4 шайбы в дебютном матче с «Монреалем», отразив 20 бросков

22-летний голкипер отразил 20 из 24 бросков в дебютном матче в лиге против «Монреаля» (3:4).  В текущем сезоне бывший вратарь минского «Динамо» также провел 4 матча в АХЛ за «Лихай Вэлли» (87,5% сэйвов, коэффициент надежности 3,29).

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