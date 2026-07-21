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Регионы России

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Путин поддержал вручение медальонов воинской доблести родителям погибших бойцов в ЕАО

Путин поддержал вручение медальонов воинской доблести родителям погибших бойцов в ЕАО

Президент России Владимир Путин одобрил инициативу руководства Еврейской автономной области (ЕАО) о вручении памятных медальонов воинской доблести родителям погибших участников специальной военной операции (СВО).

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