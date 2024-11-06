CNN: Байден по-прежнему считает, что смог бы выиграть выборы

Global Look Press/CNP/AdMedia Действующий президент США Джо Байден, в июле вышедший из гонки за пост руководителя Штатов, по-прежнему уверен, что на выборах смог бы одержать победу над кандидатом от Республиканской партии, экс-главой Белого дома Дональдом Трампом.