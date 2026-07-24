Дочь Анны Седоковой раскрыла свои расходы в США

Старшая дочь Анны Седоковой Алина Белькевич рассказала о своей жизни в США и финансовом положении. В эфире реалити-шоу девушка призналась, что, несмотря на помощь матери с жильём, повседневные расходы в Бостоне она оплачивает самостоятельно, пишет MK.