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Forbes: Российские войска уверенно продвигаются к ключевому логистическому центру западного Донбасса — Покровску

Forbes: Российские войска уверенно продвигаются к ключевому логистическому центру западного Донбасса — Покровску

Если украинские командиры надеялись, что их вторжение в Курскую область России, начавшееся больше трех недель назад, отвлечет некоторые из лучших российских полков и бригад от восточной Украины и ослабит давление на украинские войска в наиболее уязвимых восточных секторах, то теперь они, несомненно, разочарованы, пишет Forbes в своем аналитическом материале о происходящем на украинском ТВД.

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