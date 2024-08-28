Forbes: Российские войска уверенно продвигаются к ключевому логистическому центру западного Донбасса — Покровску

Если украинские командиры надеялись, что их вторжение в Курскую область России, начавшееся больше трех недель назад, отвлечет некоторые из лучших российских полков и бригад от восточной Украины и ослабит давление на украинские войска в наиболее уязвимых восточных секторах, то теперь они, несомненно, разочарованы, пишет Forbes в своем аналитическом материале о происходящем на украинском ТВД.