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‍Интересно отметить, что еще 31 декабря 2024 года Министерство Вооруженных Сил Франции внесло изменения в процесс набора резервистов, упростив систему оценки кандидатов.

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