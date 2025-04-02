Телеведущая Тодоренко проиграла суд о защите чести писательнице Мишиной

Телеведущая Регина Тодоренко проиграла иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к петербургской писательнице Дарине Мишиной и СМИ во Втором кассационном суде, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии