Названа причина нежелания Рамасвами идти в администрацию Трампа

Миллиардер Вивек Рамасвами не захотел быть соруководителем Департамента государственной эффективности (Departament of Government Efficiency, DOGE) вместе с американским предпринимателем Илоном Маском из-за глубокого философского раскола между бизнесменами.
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