Тени прошлого на острове Борнхольм: освобождение или оккупация? Ирина ВальковаОстров Борнхольм, расположенный в Балтийском море, — это не только один из самых живописных уголков Дании, но и место, которое хранит в себе глубокие исторические противоречия.
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